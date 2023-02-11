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Германия на следующей неделе начнет обучать военных ВСУ управлению Leopard 2, - Spiegel

Фото: Leopard 2 (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия начнет обучение украинским военным управлению танками Leopard 2 в середине следующей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Источники издания отмечают, что в Германию из Польши прибыли первые группы украинских солдат для обучения. Оно будет проходить на военном полигоне в Нижне-Саксонском городе Мунстер, где украинцев учат обращаться с боевыми машинами пехоты Marder.

"Курсы будут ускоренными и займут всего 6-8 недель. Обычно подготовка занимает несколько лет", - говорится в материале.

Ранее Бундесвер сообщал, что украинские военные будут обучать лишь базовым навыкам обращения с танками, а также отработке взаимодействия Leopard 2 и Marder на поле боя.

Если все пойдет по плану, первые украинские военные отправятся на фронт на Leopard 2 уже в конце марта. С начала войны Германия уже научила управлению различными боевыми системами, такими как зенитные самоходные установки Gepard и гаубицы Panzerhaubitze 2000, около 1,5 тысячи украинских солдат.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что украинские военные 6 февраля должны начать обучение на танках немецкого производства Leopard.

В конце января Германия решила предоставить Украине танки Leopard 2 и разрешила другим странам соответствующие поставки.

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