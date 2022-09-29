Германия предоставит Украине военную помощь: в списке системы ПВО IRIS-T и РСЗО MARS II
Фото: Германия передаст Украине системы ПВО IRIS-T и РСЗО MARS II (defence-ua.com)
Германия передаст Украине большое количество летального и нелетального вооружения. В том числе четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T и две РСЗО MARS II.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт немецкого правительства.
В Берлине одобрили решение оказать военную помощь. Речь идет о:
- 10 мостовых систем;
- 3 системы среднебалочных мостов;
- 90 тяжелых прицепов;
- 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM (сейчас доступный бюджет еще на 3 системы);
- 4 самоходные гаубицы 2000 года с боекомплектом;
- 2 реактивные системы залпового огня MARS II с боеприпасами;
- 50 автомобилей MRAP DINGO;
- "зимний пакет" (термоткань, генераторы, палатки и питание);
- запчасти к крупнокалиберному пулемету М2;
- 12 тягачей М1070 Oshkosh;
- 12 коммуникационных электронных систем сканирования/помех;
- полевой госпиталь;
- 20 ракетных установок калибра 70 мм на пикапах с 2000 ракетами;
- 1592 снаряда 155 мм;
- 255 снарядов Vulcano 155 мм;
- 30000 патронов калибра 40 мм;
- 6 подъемников;
- 40 расширений частотного диапазона для антидронов;
- 12 бронированных эвакуационных машин;
- 24 MG3 для бронированных эвакуационных машин;
- 14 тягачей и 14 полуприцепов;
- 43 дроны-разведчики;
- 10 бронеавтомобилей;
- 100 тыс. аптечек;
- 5032 переносных противотанковых средств 200 грузовиков;
- 24 системы борьбы с дронами;
- 16 мостоукладочных танков BIBER.