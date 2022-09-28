Германия с лета передает Украине секретную информацию об армии РФ, - Zeit

Немецкие спецслужбы с начала лета передают Украине секретную информацию о войсках Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit .

"Федеральное правительство поставляет Украине не только военную технику, но и информацию спецслужб, которую можно использовать в военных целях", - говорится в сообщении.

Спецслужбы давали спутниковые снимки, перехваченные радиосообщения и телефонные разговоры. Однако, как отмечается, переданная информация не подходит непосредственно для корректировки ударов ВСУ по войскам РФ.

"Немецкие разведданные о российских позициях или складах боеприпасов в районах, оккупированных Россией, помогали составить более подробную картину ситуации на фронте украинской стороне", - заявили

Такая помощь поможет украинской армии оценить боеспособность и боевой дух российских подразделений или проверить их позиции. В самой Германии проводили юридическое исследование по допустимости передачи в Украину этой информации, чтобы не стать стороной конфликта.