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Германия предоставит Украине гуманитарную помощь на сотни миллионов евро

Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Германия выделит для Украины 381 млн евро помощи. Деньги пойдут на гуманитарные нужды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

"Германия расширяет поддержку Украины в гуманитарной отрасли. Мы предоставляем 381 млн евро гуманитарной помощи в 2023 году. Мы говорим о генераторах, продуктах питания, палатках и т.д.", - сказала глава МИД.

По ее словам, также Германия будет продолжать оказывать помощь Украине в разминировании.

Бербок напомнила, что Германия уже предоставила 16,8 млрд евро поддержки Украине, включая военную помощь.

Конференции по восстановлению Украины

Сегодня в Лондоне стартовала Конференция по восстановлению Украины. Цель мероприятия - привлечение международных инвестиций для восстановления Украины после российского вторжения.

Несколько стран уже анонсировали выделение финансовой помощи Украине. В частности, Британия заявила, что предоставит 3 млрд долларов, а США анонсировали финансовый пакет на 1,3 млрд долларов. Деньги от Вашингтона пойдут на восстановление энергосистемы и инфраструктуры Украины.

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МИД УкраиныГуманитарная помощь