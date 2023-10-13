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Германия предоставила 76 млн евро безвозвратной помощи для защиты энергообъектов Украины

Фото: Германия поможет защитить энергообъекты Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Правительство Германии через немецкий банк развития KfW выделило грант на 76 млн евро для НЭК "Укрэнерго". Средства будут направлены на строительство инженерной защиты подстанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрэнерго ".

Также средства пойдут на установку нового высоковольтного оборудования, в частности автотрансформаторов, и модернизацию сети на границе с Европой.

Как сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, эти меры помогут улучшить надежность энергопитания потребителей.

"Также предоставленное финансирование поможет "Укрэнерго" в дальнейшем развитии взаимосвязей энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой континентальной Европы", - добавил он.

В общей сложности "Укрэнерго" привлекло более 220 миллионов евро кредитных и грантовых средств KfW для восстановления и реконструкции подстанций. Кроме того, немецкие операторы системы передачи Amprion, TenneT, TrasnetBW и 50 Hertz предоставили более сотни единиц оборудования, необходимого для ремонта магистральных электросетей и подстанций "Укрэнерго".

Защита энергетической инфраструктуры

Напомним, Россия активно применяла массированные атаки на украинскую энергетику в прошлом году.

Как заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, энергетические объекты Украины будут иметь три уровня защиты в виде инженерных укреплений на случай российских атак ракетам и дронам.

Что касается второго и третьего уровней защиты, то, как заявил Кудрицкий, эти работы сейчас выполняются активно. На вопрос, когда возведение этих конструкций может быть завершено, он предположил, что это может быть в ноябре, "до холодов должны успеть".

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Укрэнерго