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Германия может отдать Украине оборудование из своих закрытых энергообъектов, - Галущенко

Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (facebook.com/atom.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Германия предоставила Украине доступ к закрытым энергетическим объектам. Украина может получить оборудование, которое можно использовать как доноров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко в эфире телемарафона.

"На самом деле помощь идет постоянно. Это и оборудование разного рода. Мы сейчас с литовскими друзьями работаем очень тесно. Наша группа специалистов в Литве сейчас смотрит, какое оборудование на старых тепловых станциях, чтобы мы смогли использовать в качестве доноров для восстановления в Украине", - сказал министр.

Галущенко отметил, что также помощь с оборудованием для украинской инфраструктуры оказывает Германия.

"Канцлер Германии предложил возможность посмотреть на немецкие закрытые объекты, которые могут использоваться", – заявил он.

 

Россия снова нацелилась на энергетику

Российские войска после длительной паузы возобновили обстрелы энергетики Украины. Россияне атакуют украинские подстанции, а также тепловую генерацию.

11 апреля была разрушена Трипольская ТЭС в Киевской области. Кроме того, в Генштабе ВСУ предупредили, что россияне готовят провокации под чужим флагом на Запорожской АЭС.

По словам президента Владимира Зеленского, Россия уничтожила почти всю тепловую генерацию Украины.

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