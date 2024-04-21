Германия может отдать Украине оборудование из своих закрытых энергообъектов, - Галущенко

"На самом деле помощь идет постоянно. Это и оборудование разного рода. Мы сейчас с литовскими друзьями работаем очень тесно. Наша группа специалистов в Литве сейчас смотрит, какое оборудование на старых тепловых станциях, чтобы мы смогли использовать в качестве доноров для восстановления в Украине", - сказал министр.

Галущенко отметил, что также помощь с оборудованием для украинской инфраструктуры оказывает Германия.

"Канцлер Германии предложил возможность посмотреть на немецкие закрытые объекты, которые могут использоваться", – заявил он.