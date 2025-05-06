Германия может попытаться провести сегодня второй тур выборов канцлера, - СМИ

Германия, сегодня, 6 мая, может попытаться снова избрать Фридриха Мерца федеральным канцлером. В предыдущем голосовании ему не хватило всего шести голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung .

Как пишет издание, Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), а также Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) договорились с Зелеными и Левыми о том, что сегодня Бундестаг попытается во второй раз избрать Мерца канцлером .

Провальный первый тур

После распада светофорной коалиции в Германии прошли выборы в Бундестаг. 23 февраля стало известно о победе блока ХДС и ХСС, который возглавляет Мерц. После этого последний провел переговоры по формированию коалиций.

Вчера же, 5 мая, в Германии состоялась церемония проводов Олафа Шольца с должности федерального канцлера.

Сегодня Бундестаг провалил голосование по избранию Мерца канцлером. Для этого ему необходимо получить 316 голосов, но "за" проголосовали 310 депутатов.

Как писало Bild, Берлин перенес второй тур выборов канцлера.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.