Германия может пострадать от торговой войны с США при возвращении Трампа к власти

Германия может столкнуться с серьезными экономическими последствиями. В частности, если возможное президентство Дональда Трампа приведет к торговой войне между США и Европой.

Мощная промышленная база Германии, которой раньше завидовали многие страны, может оказаться особенно уязвимой. Бывший президент США Дональд Трамп озвучил планы введения тарифов на импорт в размере от 10 до 20%, а также до 60% и выше на товары из Китая, что, по его мнению, должно способствовать росту американского производства.

Согласно исследованию немецкого экономического института IW, если администрация Трампа введет тарифы в 20% на товары из ЕС, а Европа ответит аналогичными мерами, ВВП еврозоны может сократиться на 1,3% в 2027–2028 годах, а экономика Германии пострадает еще сильнее, упав на 1,5%.

При этом США также ощутят влияние тарифов: в первые два года снижение ВВП составит 1,3% при тарифах в 10% и 1,5% при тарифах в 20%. Однако в дальнейшем экономика США может стабилизироваться за счет улучшения торгового баланса, так как импорт сократится сильнее, чем экспорт.

Германия, крупнейшая экономика Европы, уже сейчас переживает спад. По прогнозам Международного валютного фонда, она станет единственной страной G7, которая не сможет расти два года подряд. Торговая война с США, крупнейшим торговым партнером Германии, может нанести серьезный удар по объему производства страны.

Экспорт Германии в этом году сократится на 0,3% из-за снижения мирового спроса и геополитической напряженности. В случае введения тарифов в 20% немецкая промышленность может пострадать ещё сильнее, с сокращением производства на один процентный пункт в первые два года, согласно исследованию Hans Boeckler Foundation.

Особенно уязвимым окажется экспорт автомобилей и фармацевтической продукции: согласно данным института Ifo, экспорт автомобилей может сократиться на 32%, а фармацевтической продукции — на 35%. Эти потери усугубят уже существующий спад в немецкой промышленности, которая продолжает испытывать трудности.

По мнению экспертов, даже более низкие тарифы, около 10%, могут привести к негативным последствиям для экономики Германии, создавая атмосферу неопределенности и снижения инвестиций, что также отражается на потребительской активности.