Германия может арестовать российские активы, чтобы помочь Украине в восстановлении

Как сообщает издание, правительство канцлера Олафа Шольца поддерживает требование Украины о военных репарациях, но еще не заняло официальной позиции по конфискации российских активов. Вопрос сложный, и некоторые части правящей коалиции являются более пылкими, чем другие, по словам людей, знакомых с дискуссиями.

Внутреннее напряжение отражает более широкую борьбу международного сообщества за формирование общей позиции. Если Берлин сможет решить свои проблемы, это может дать новый импульс для дискуссий в Европейском Союзе и оказывать давление на США, чтобы они конфисковали активы, такие как резервы Центрального банка, замороженные в ответ на вторжение России.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок требует от России компенсации за ущерб, нанесенный Украине. Бывший лидер Зеленых, являющийся давним сторонником более жесткой позиции по Кремлю, настаивает на том, чтобы арестовать по крайней мере часть замороженных активов.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер обеспокоен тем, что конфискация активов российского Центрального банка может создать опасный прецедент и завести европейские страны и их союзников в юридическую трясину.

Отмечено, что ЕС и партнеры по G7 заморозили около 300 миллиардов евро в резервах российского Центрального банка РФ. ЕС также заблокировал около 19 миллиардов евро активов находящихся под санкциями российских бизнесменов, хотя эти оценки не являются полными. Активы находятся во взвешенном состоянии и не могут быть распределены.

По словам источника, вместо всеобщей конфискации более выгодным путем с юридической точки зрения могло бы стать нацеливание на активы лиц, как было доказано, причастных к российским военным преступлениям. Однако на рассмотрение таких дел могут уйти годы.

Детали дискуссий показывают, как потенциал конфискации активов выходит за рамки теоретических дебатов и переходит к реализации, но основные препятствия остаются. Канцлер Германии Олаф Шольц хочет, чтобы любые шаги были согласованы с союзниками, а также юридически жесткими.