Германия при Мерце может стать партнером Украины номер один, - посол Мельник

Германия во время правления канцлера Фридриха Мерца имеет все шансы стать главным партнером Украины, а также лидером Европы.
Об этом рассказал посол Украины в Бразилии Андрей Мельник в интервью РБК-Украина.
"По моему личному убеждению, Германия имеет все шансы превратиться для Украины в партнера номер один. Именно сейчас наступил этот исторический момент, когда Германия может стать настоящим лидером Европы, не только как экономическая мощь. У будущего канцлера Фридриха Мерца, с которым мы хорошо знакомы, есть такая геополитическая амбиция", - заявил Мельник.
Он добавил, что сегодня немецкий интерес мог бы заключаться в том, чтобы занять нишу наиболее важного партнера Киева вокруг мирных переговоров по урегулированию полномасштабной войны.
По его словам, ранее немцы гордились тем, что стали вторыми после Соединенных Штатов Америки (США) в вопросе поставок вооружения Украине. В частности именно в 2022-м Мерц поддерживал Киев и давил на канцлера Олафа Шольца, чтобы Берлин преодолел "красные линии" и предоставил Украине тяжелое вооружение.
"Зная его (Мерца, - ред.) лично как человека чрезвычайно амбициозного, который мыслит историческими категориями, я верю, что он может войти в историю как один из самых успешных канцлеров, особенно сейчас, когда ситуация в Европе и в мире является самой сложной с 1945-го года. А также как настоящий европейский лидер, который сможет спасти Украину, кардинально увеличив объемы военной помощи в этот критический момент", - отметил Мельник.
Лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц возглавит пост канцлера Германии уже 6 мая, когда Бундестаг созовут для принятия соответствующего решения.
В частности ожидается, что должность главы Министерства иностранных дел возглавит Иоганн Вадефуль. В то же время Борис Писториус останется на посту министра обороны.
Отдельно стоит добавить и то, что Мерц поддерживает предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus, которые Шольц категорически не хотел поставлять.
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