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Германия должна гарантировать Украине долгосрочную поддержку, - Шольц

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 25 марта, канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что его страна должна гарантировать долгосрочную поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

По словам Шольца, война будет продолжаться до тех пор, пока Россия не осознает, что "она не может просто взять и аннексировать большие части украинской территории".

В связи с этим канцлер считает, что Германия должна готовиться к тому, чтобы поддерживать Украину на протяжении всего военного конфликта.

"Цена, которую Владимир Путин (российский диктатор - ред.) платит за свои империалистические мечты, - это кровь российских молодых людей. Это действительно ужасно", - заявил Шольц на собрании граждан в своем избирательном округе бундестага в Потсдаме.

Напомним, вчера канцлер подчеркнул, что война закончится после вывода российских войск из Украины.

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