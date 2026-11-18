Отмечается, что переговоры по закупке двух геостационарных инфракрасных спутников для "обнаружения ракет из космоса" уже почти завершены.

Ожидается, что в декабре этого года в Бундестаг будет подано так называемое "предложение на 25 млн евро" – официальный документ, необходимый для утверждения крупных оборонных закупок. Главным подрядчиком, вероятно, станет компания Airbus Defence and Space, а субподрядчиком – OHB.

Создание геостационарных спутников длится от трех до четырех лет. Таким образом, начальная способность обнаруживать ракеты может появиться уже в 2029 или 2030 году.

Инфракрасные спутники обычно предназначены для фиксации горячих выхлопных шлейфов баллистических ракет, особенно на этапе активного полета (разгона).

Эксперты отмечают, что использование спутников на низкой околоземной орбите для обнаружения ракет связано с особыми трудностями: поскольку каждый спутник находится над определенным участком наблюдения лишь на короткое время, для обеспечения полного охвата понадобится очень большая группировка аппаратов.

Кроме того, сенсорные технологии придется адаптировать именно для работы на низкой орбите. С другой стороны, такие спутники могут использоваться и для выявления гиперзвукового оружия.

В сфере космического обнаружения ракет Германия полагается на сотрудничество с Францией. В прошлом году обе страны договорились о совместной разработке европейского решения по выявлению ракет в рамках проекта "JEWEL".