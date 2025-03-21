Германия конфисковала танкер с российской нефтью на 40 млн евро, - Spiegel

Таможня арестовала танкер под панамским флагом Eventin, который стоял на якоре у берегов острова Рюген с середины января. В результате так называемого распоряжения о конфискации, выданного Главным таможенным управлением, старый танкер и около 100 тысяч тонн сырой нефти стоимостью около 40 млн евро теперь переходят в собственность Германии.

Источники в службе безопасности сообщили, что Eventin будет переименован после того, как будет отдан приказ.

Ранее между различными министерствами велись интенсивные дискуссии о том, как поступить с танкером, следовавшим из российского порта Усть-Луга через Балтийское море в Египет.

В середине января Eventin дрейфовал к северу от Рюгена, не имея возможности маневрировать. Из-за неминуемой опасности разлива нефти танкер был отбуксирован и круглосуточно находился под наблюдением береговой охраны и федеральной полиции. С конца февраля судно числится в списке ЕС как часть теневого флота России.

Москва продолжает продавать нефть на миллиарды долларов по всему миру с помощью целой армады танкеров, большинство из которых - это старые суда, не ходящие под российским флагом. После включения Eventin в список, правительство Германии решило конфисковать судно. Со стороны ведомства канцлера Германии и МИДа, этот необычно жесткий подход призван послать России сигнал о том, что Германия не будет сидеть сложа руки и наблюдать за транзитом российской нефти через Балтийское море.

Власти сейчас изучают, как и где можно безопасно откачать сырую нефть из резервуаров Eventin и что делать с судном. Правительство земли Мекленбург-Передняя Померания хотело бы как можно скорее избавиться от танкера, поскольку обеспокоено его негативным воздействием на окружающую среду и туризм.