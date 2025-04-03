Германия и Франция требуют более агрессивного ответа ЕС на тарифы Трампа, - Bloomberg

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европейский Союз должен быть готов ответить такими вариантами, как налоги на американские технологии и услуги, сообщили источники.

Хотя Франция хочет достичь решения путем переговоров, правительство настаивает на более жестком ответе. По словам одного из анонимных источников, Париж хочет убедиться, что ЕС применит все имеющиеся у него инструменты для защиты своих интересов.

Представитель французского правительства Софи Примас заявила, что Европейская комиссия, которая занимается вопросами торговли для ЕС, может применить налог на цифровые услуги к американским компаниям к концу апреля. У США положительное сальдо в торговле услугами. Введение общеевропейского налога потребует соглашения между 27 государствами-членами.

Трамп из Белого дома объявил о введении 20%-ной пошлины на импорт из ЕС, которая вступит в силу 9 апреля. Он повторил свое утверждение о том, что 27 государств-членов "нас обдирают".

"Решение, принятое вчера вечером, можно сравнить с агрессивной войной против Украины", - заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек журналистам в Берлине.

По его словам, масштаб и решительность ответа должны быть соразмерными.

"Я вижу, что Дональд Трамп сгибается под давлением и корректирует свои заявления под давлением, но логическим следствием этого является то, что он должен затем почувствовать давление", - сказал Хабек. "Это давление теперь должно быть выпущено, из Германии, из Европы, в союзе с другими странами, и тогда мы увидим, кто сильнее в этом армрестлинге".

Тарифы Трампа и ответные меры ЕС

Так называемые взаимные тарифы Трампа направлены на устранение всех торговых барьеров, с которыми сталкивается экспорт США за рубежом, таких как пошлины, внутренние правила и налоги. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что у ЕС "много карт", включая ответные тарифы и налоги на американские сервисные и технологические компании.

Последние меры США были приняты после того, как Трамп объявил о введении 25% импортной пошлины на сталь и алюминий, а также на автомобили и некоторые автозапчасти. ЕС объявил о наборе контрмер на сумму до 26 млрд евро в ответ на пошлины на металлы, которые, как ожидается, вступят в силу в середине апреля. Трамп заявил, что объявит о других секторальных пошлинах на продукцию, включая пиломатериалы, фармацевтические товары и полупроводники.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Франция и другие страны призвали комиссию рассмотреть возможность использования антипринудительного инструмента блока - самого мощного торгового инструмента ЕС, призванного нанести ответный удар странам, которые применяют торговые и экономические меры принудительного характера.

Так называемый ACI никогда ранее не применялся и может привести к ограничениям в торговле и услугах, а также определенных правах интеллектуальной собственности, прямых иностранных инвестициях и доступе к государственным закупкам.

По словам другого чиновника, в ЕС растет беспокойство, поскольку американские коллеги не проявили интереса к решению путем переговоров. Антипринудительный инструмент находится на столе вариантов, но считается инструментом крайней меры, учитывая вероятные масштабные последствия, которые он может вызвать.

Министры торговли ЕС должны встретиться 7 апреля, чтобы обсудить меры США и ответ ЕС. Фон дер Ляйен пообещала твердый и пропорциональный ответ на тарифы, но также дала понять, что ЕС предпочел бы избежать конфронтации и найти решение путем переговоров в ближайшие недели.

Комиссия работает над "перечнем условий" возможных уступок, которые она могла бы сделать США, чтобы помочь достичь соглашения по отмене или сокращению пошлин. Перечень условий будет определять области для переговоров по тарифам, взаимным инвестициям с США, а также смягчению определенных правил и стандартов, сообщал ранее Bloomberg.

Меры Трампа являются самыми жесткими американскими тарифами за столетие, применяя по меньшей мере 10% тариф ко всем экспортерам в США, с еще более высокими пошлинами для около 60 стран, чтобы противостоять крупным торговым дисбалансам с США.

Администрация Трампа сосредоточила свои атаки на том, что она считает несправедливыми барьерами для американской продукции, которые, по мнению США, способствуют трансатлантическому дисбалансу в пользу Европы. ЕС также поднял вопрос о возможности дополнительных закупок сжиженного природного газа и оборонных товаров.

Европейские чиновники подчеркнули, что, хотя у ЕС и есть положительное сальдо в торговле товарами с США, этот блок из 27 стран импортирует множество американских услуг, начиная от электронной коммерции и сайтов социальных сетей и заканчивая поисковыми системами в Интернете - все это часть американской индустрии Big Tech, которая недавно сблизилась с Трампом и его кругом советников. По данным Еврокомиссии, компании ЕС и США инвестировали в рынки друг друга более 5 триллионов евро.