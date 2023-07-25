Германия и Франция против продления ограничений на экспорт украинского зерна

Отметим, что вчера президент Украины Владимир Зеленский назвал планы продлить ограничение экспорта украинского зерна абсолютно неприемлемым и откровенно антиевропейским.

Такую позицию на встрече министров сельского хозяйства в Брюсселе поддержали страны ЕС, включая Германию и Францию.

Так, министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил, что Европейская комиссия должна четко дать понять, что любое продление ограничения невозможно.

Он настаивал на том, что внутриполитические споры в Польше накануне состоявшихся позже этого года выборов не должны разыгрываться "на спине Украины".

Министр сельского хозяйства Франции Марк Фесно заявил, что не может быть никаких односторонних мер, "никаких индивидуальных авантюр, только коллективный ответ на вызов дестабилизации рынков".

Представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер также заявила, что Брюссель "очень интенсивно" работает с пятью странами-членами ЕС и Украиной, пытаясь найти решение.

"Эти меры (ограничения - ред.) являются целевыми и временными. Они были введены в связи с очень специфической ситуацией, связанной с логистическими препятствиями и упрощением торговли, которая сложилась в этих приграничных странах", - добавила она.

Запрет на экспорт зерна

В мае Еврокомиссия запретила экспортировать украинское зерно в Венгрию, Польшу, Словакию, Румынию и Болгарию. Это связано с тем, что экспорт резко влиял на внутренние рынки стран, что создавало проблемы для местных фермеров.

Ограничения сначала ввели до 5 июня, но затем продлили до 15 сентября.

Еще в июне Зеленский заявлял, что Еврокомиссия пообещала нашей стране больше не продлевать ограничения.

При этом 19 июля министры Венгрии, Польши, Словакии, Румынии и Болгарии решили попросить Еврокомиссию продлить ограничение, по меньшей мере, до конца года.

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