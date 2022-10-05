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Германия хочет, чтобы Испания присоединилась к созданию общеевропейской системы ПРО, - СМИ

Фото: Германия хочет, чтобы Испания присоединилась к созданию общеевропейской системы ПРО (Diehl Defence)
Автор: Руслан Гаращенко

Германия хочет предложить Испании присоединиться к инициативе по созданию европейского противоракетного щита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

Предполагается, что этот вопрос будет затронут во время встречи премьер-министра королевства Педро Санчеса и канцлера ФРГ Олафа Шольца в среду.

Тем временем в пресс-службе правительства Испании прокомментировали информацию СМИ. Там заявили, что сообщения о том, что Германия предложила Испании присоедениться к инициативе, не соответствуют действительности.

"Что касается новостей, опубликованных в некоторых средствах массовой информации, относительно предполагаемого предложения правительства Германии о том, чтобы Испания стала частью европейского противоракетного щита, мы опровергаем, что правительство Испании получало какие-либо предложения или сообщения в этом отношении", - заявили в правительстве королевства.

В августе канцлер Германии Олаф Шольц призвал к созданию общеевропейской системы противоракетной обороны.

Система должна обеспечивать защитой Польшу, страны Балтии, Нидерланды, Чехию, Словакию и Скандинавские страны.

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