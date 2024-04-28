Германия хочет усилить экономику за счет Китая. WSJ объяснило, на какой шаг пойдет Берлин

Германия рассматривает отказ от ранее провозглашенной идеи правительственных проверок китайских инвестиций. Берлин считает, что лицензирование может нанести ущерб усилиям возродить экономику Германии.

В плане законопроекта по ограничению инвестиций, с которым ознакомилось WSJ, предлагалось предоставить правительству полномочия проверять иностранные инвестиции на риски безопасности. Немецкое правительство смогло бы пересматривать инвестиции, включая контроль таких отраслей как квантовые технологии, сложные полупроводники, искусственный интеллект и критическая инфраструктура.

"Правительство также пыталось включить положение, позволяющее пересматривать проекты сотрудничества между немецкими исследовательскими учреждениями и иностранными партнерами в критических сферах", - отмечает издание.

WSJ пишет, что вероятно эти инициативы были отвергнуты, хотя эксперты настаивают на них для эффективной защиты экономики и инфраструктуры.

Решения Берлина частично подтвердили в правительстве Германии. Там заявили, что важно не только защищать экономику, но и "оставаться открытыми для иностранных инвестиций".

В случае не одобрения ограничений Германия может стать одним из крупнейших партнеров Китая.