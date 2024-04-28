RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия хочет усилить экономику за счет Китая. WSJ объяснило, на какой шаг пойдет Берлин

Фото: Германия хочет усилить экономику за счет инвестиций Китая (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Германия хочет укрепить свою экономику за счет сотрудничества с Китаем. Поэтому немецкое правительство решило отказаться от лицензирования китайских инвестиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Германия рассматривает отказ от ранее провозглашенной идеи правительственных проверок китайских инвестиций. Берлин считает, что лицензирование может нанести ущерб усилиям возродить экономику Германии.

В плане законопроекта по ограничению инвестиций, с которым ознакомилось WSJ, предлагалось предоставить правительству полномочия проверять иностранные инвестиции на риски безопасности. Немецкое правительство смогло бы пересматривать инвестиции, включая контроль таких отраслей как квантовые технологии, сложные полупроводники, искусственный интеллект и критическая инфраструктура.

"Правительство также пыталось включить положение, позволяющее пересматривать проекты сотрудничества между немецкими исследовательскими учреждениями и иностранными партнерами в критических сферах", - отмечает издание.

WSJ пишет, что вероятно эти инициативы были отвергнуты, хотя эксперты настаивают на них для эффективной защиты экономики и инфраструктуры.

Решения Берлина частично подтвердили в правительстве Германии. Там заявили, что важно не только защищать экономику, но и "оставаться открытыми для иностранных инвестиций".

В случае не одобрения ограничений Германия может стать одним из крупнейших партнеров Китая.

 

Китай - партнер России

Следует отметить, что Китай придерживается нейтралитета в отношении войны России против Украины. Пекин продолжает торговать с Москвой. Китайские компании поставляют России товары двойного назначения, которые могут использоваться для производства разного вооружения.

Кроме того, Китай и Россия заявляют о "дружбе без границ". Хотя западные СМИ полагают, что Китай не поддерживает действия российского диктатора Владимира Путина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай