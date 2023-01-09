ua ru
Пн, 09 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Германия хочет построить электрический автобан: в чем его особенность

Новина українською →
Германия, Понедельник 09 января 2023 21:02
Германия хочет построить электрический автобан: в чем его особенность Фото: Германия хочет построить электрический автобан (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Немецкие исследователи работают над тестовой полосой для индуктивной зарядки электромобилей. Уже в 2025 году они планируют запустить ее в эксплуатацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сегодня, 9 января, исследователи из Университета Эрлангена-Нюрнберга в Германии сообщили, что планируют создать тестовую полосу для индуктивной зарядки электромобилей и грузовиков на автобане в северной Баварии.

"Катушки будут установлены под дорожным покрытием. Через них транспортные средства будут заряжаться беспроводным способом", - пояснил руководитель группы ученых Александер Кюль.

Как работает электрический автобан

Катушки в дорожном покрытии будут генерировать магнитное поле, производящее напряжение через встречную катушку в транспортном средстве. Это обеспечит передачу до 125 киловатт мощности, как следствие водители будут экономить время для зарядки, а грузовики смогут использовать меньшие и более легкие батареи.

Какова цель проекта

Целью проекта, по словам исследователей, является установление единого стандарта производства катушек и установка их на дороге.

Партнеры проекта планируют ввести в эксплуатацию однокилометровую тестовую полосу в середине 2025 года. Пока неизвестно, где именно это произойдет, администрация автобана уверяет, что место выберут с учетом того, где дорожное покрытие требует обновления.

Стоимость проекта оценивается в 8 миллионов евро. Он финансируется Федеральным министерством экономики и защиты климата Германии.

Напомним, в ЕС изучают оригинальный способ снизить потребление нефти. Брюссель на уровне консультаций рассматривал возможность массового ограничения скоростного режима, чтобы сократить потребление топлива в условиях энергетического дефицита.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
науковці исследователи
NEWS
Британия рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2, - Sky News
Британия рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2, - Sky News
DAILY
Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России
Юлия Акимовакорреспондент Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России