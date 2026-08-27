Германия хочет финансировать ядерный потенциал Франции и Великобритании

Германия рассматривает новые способы участия в укреплении ядерного укрепления Европы на фоне дискуссий о будущей роли США в безопасности континента. Берлин не планирует создавать собственный ядерный арсенал, изучая возможность более тесного сотрудничества с Великобританией и Францией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
По данным издания, Берлин заинтересован в наращивании возможностей европейских ядерных держав.
"Мы очень заинтересованы в том, чтобы существующие ядерные государства в Европе расширили свои возможности", – сказал источник.
В переговорах принимают участие Лондон, Берлин и Париж. Германия рассматривает несколько вариантов поддержки – от финансовых взносов в британские ядерные силы до обычной военной помощи для защиты соответствующей инфраструктуры.
Среди конкретных обсуждаемых вариантов The Telegraph называет возможное развертывание немецких систем ПВО Patriot на важных британских ядерных объектах.
В частности, речь идет о базе HMNB Clyde в Фаслейне в Шотландии. Там базируются британские атомные подлодки с баллистическими ракетами.
По словам источника издания в британской оборонной сфере, вклад в защиту Фаслейна может быть более реалистичным, чем непосредственное участие Германии в строительстве британских атомных подлодок.
"Способность внести вклад в оборону Фаслейна более убедительна, вероятна и целесообразна", - заявил собеседник.
В то же время немецкие чиновники рассматривали возможность привлечения промышленной базы страны к будущим британским программам, связанным с подлодками, ракетами или обогащением урана.
При этом британская сторона сомневается в том, владеет ли немецкая промышленность достаточным специализированным опытом для значительного участия в строительстве и обслуживании британского флота атомных подлодок.
Великобритания сейчас заменяет четыре подлодки класса "Вангард" на четыре субмарины класса "Дредноут". Новые лодки будут нести баллистические ракеты Trident II D5 и обеспечить британскую систему непрерывного ядерного сдерживания на море.
Лондон также разрабатывает ядерную боеголовку "Астрая" в рамках программы, связанной с американской W93.
Несмотря на то, что решения о применении британского ядерного оружия остаются суверенным правом Лондона, некоторые важные элементы программы зависят от сотрудничества с Соединенными Штатами.
В частности, ракеты Trident производятся в США и обслуживаются на американских объектах в Кингс-Бэй, штат Джорджия. Разработка британских и американских ядерных боеголовок тоже остается тесно связанной.
Именно эта зависимость, по данным The Telegraph, является одним из обсуждаемых в Берлине вопросов.
"Существуют размышления и обсуждения того, как существующие ядерные возможности, такие как Trident, могут играть большую роль в обороне Европы и в более глубоком сотрудничестве между европейскими странами", – заявил источник издания в сфере безопасности.
Берлин параллельно пытается вести переговоры с Францией. Французские ядерные силы остаются под полным государственным контролем и включают подводные и воздушные составляющие.
Париж уже начал более широкие консультации с европейскими партнерами о возможной роли французского ядерного потенциала в обеспечении безопасности Европы.
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