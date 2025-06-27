Германия готовит изменения в закон, чтобы похоронить "Северный поток-2"

Германия планирует на законодательном уровне запретить продажу газопровода "Северный поток-2". Это необходимо, чтобы не допустить его ввода в эксплуатацию.

Об этом говорится в заявлении Минэкономики Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал, что обеспечит недопущение ввода газопровода "Северный поток-2" в эксплуатацию. Однако сейчас у страны нет юридических оснований, чтобы предотвратить продажу газопровода, который принадлежит "Газпрому".

В настоящее время зарегистрированная в Швейцарии компания-оператор Nord Stream 2, полностью принадлежащая "Газпрому", проходит процедуру банкротства. Это может привести к продаже активов, и у Германии нет правовых инструментов, чтобы помешать такой сделке.

В парламентском ответе от 24 июня Минэкономики Германии заявило, что правительство рассматривает возможность внесения поправок в закон о внешней торговле в течение текущего законодательного периода, поскольку сейчас он не предусматривает контроля за инвестициями при подобных поглощениях.

Бывший государственный секретарь Минэкономики и депутат от партии "Зеленые" Михаэль Келлнер в комментарии Reuters заявил, что правительство должно закрыть эту лазейку.

"Трубопроводы в Германии или Европе не должны принадлежать российским или американским компаниям", - добавил он.