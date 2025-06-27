ua en ru
Пт, 27 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Германия готовит изменения в закон, чтобы похоронить "Северный поток-2"

Пятница 27 июня 2025 16:44
UA EN RU
Германия готовит изменения в закон, чтобы похоронить "Северный поток-2" Иллюстративное фото: Германия не допустит запуска "Северного потока-2" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Германия планирует на законодательном уровне запретить продажу газопровода "Северный поток-2". Это необходимо, чтобы не допустить его ввода в эксплуатацию.

Об этом говорится в заявлении Минэкономики Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал, что обеспечит недопущение ввода газопровода "Северный поток-2" в эксплуатацию. Однако сейчас у страны нет юридических оснований, чтобы предотвратить продажу газопровода, который принадлежит "Газпрому".

В настоящее время зарегистрированная в Швейцарии компания-оператор Nord Stream 2, полностью принадлежащая "Газпрому", проходит процедуру банкротства. Это может привести к продаже активов, и у Германии нет правовых инструментов, чтобы помешать такой сделке.

В парламентском ответе от 24 июня Минэкономики Германии заявило, что правительство рассматривает возможность внесения поправок в закон о внешней торговле в течение текущего законодательного периода, поскольку сейчас он не предусматривает контроля за инвестициями при подобных поглощениях.

Бывший государственный секретарь Минэкономики и депутат от партии "Зеленые" Михаэль Келлнер в комментарии Reuters заявил, что правительство должно закрыть эту лазейку.

"Трубопроводы в Германии или Европе не должны принадлежать российским или американским компаниям", - добавил он.

Слухи о покупке "Северного потока-2"

Ранее The Insider писал, что американский бизнесмен Стивен Линч может попытаться приобрести российский газопровод "Северный поток-2".

По данным издания, если Линчу удастся купить "Северный поток-2", то есть шанс на поставки российского газа в Германию по формально "американскому" газопроводу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Северный поток-2 Газ
Новости
"Антишахедное" решение есть: Умеров заинтриговал секретными разработками против дронов
"Антишахедное" решение есть: Умеров заинтриговал секретными разработками против дронов
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу