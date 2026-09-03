Германия готовит масштабный план мести России: СМИ раскрыли роль Украины

Германия привлекает Украину к мести РФ

Как удалось узнать журналистам, существенное усиление позиций Украины в войне с Россией - одна из составляющих плана Германии. Таким образом, Берлин намерен отомстить Москве за атаку российских дронов в аэропорту "Лейпциг/Галле".

Так, в сентябре немецкие власти планируют передать Украине:

тысячи ударных беспилотников;

ракеты для систем противовоздушной обороны Iris-T.

Более того, Берлин настроен углубить сотрудничество между немецкими и украинскими разведывательными службами.

Инсайдеры СМИ в правительстве ФРГ сообщили, что команда канцлера Фридриха Мерца также намерена помогать Украине с определением координат целей для проведения контратак по территории России. Однако, это еще не все.

Немецкие спецслужбы получат больше полномочий

По словам анонимных источников, вскоре Бундестаг поддержит закон о спецслужбах. Таким образом, для них расширят спектр "активных мер" в противодействии вражеским атакам.

Кроме того, в будущем сотрудники Федеральной разведывательной службы Германии (BND) могут получить более широкие полномочия по противодействию вражеским кибероперациям. В частности, они смогут получать доступ к компьютерам и серверам противника и удалять похищенную информацию.

Также разведчики могут позволить вмешиваться в цепи поставок - например, заменять отдельные компоненты в поставках, предназначенных для вражеских государств.

Германия значительно усилит давление на РФ на уровне ЕС

Накануне Берлин заявил о закрытии генерального консульства РФ в Бонне и "Русского дома "в Берлине, однако на этом он останавливаться не планирует.

Инсайдеры утверждают, что команда Мерца будет добиваться от Евросоюза принятия еще более жестких санкций против России.

В первую очередь немецкие власти потребуют усиления борьбы с российским "теневым флотом" и более жесткого контроля за въездом граждан РФ в страны Европейского Союза.