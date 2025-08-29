RU

Германия, Франция и Испания возобновят разработку истребителя будущего: подробности

Фото: Германия, Франция и Испания возобновят разработку истребителя будущего (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министры обороны Германии, Франции и Испании встретятся в октябре, чтобы проработать варианты восстановления совместной программы FCAS по созданию истребителя будущего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Министерстве обороны Германии заявили, что члены правительств должны исследовать все сложности в совместном проекте и разработать пути их решения.

"Мы все объединимся, и национальные интересы должны быть отложены в сторону. Очевидно, что мы обречены на успех, нам нужен этот проект", - заявил министр обороны Германии Борис Писториус в кулуарах встречи со своей испанской коллегой.

Ранее сообщалось, что Берлин обвиняет французскую промышленность в блокировании следующего этапа разработки программы FCAS, стоимость которой оценивается в более чем 100 млрд евро.

При этом Берлин и Париж расходятся во мнениях относительно состава консорциума. Франция заявила Германии, что хочет получить около 80% доли в проекте FCAS.

По словам источников в оборонном ведомстве, эти разногласия могут поставить под угрозу запуск второго этапа, а именно разработку демонстрационных образцов, пригодных к полетам, который был запланирован на конец этого года.

Ранее в этом месяце Испания заявила, что больше не рассматривает вариант покупки истребителей F-35 американского производства и будет выбирать между Eurofighter и FCAS, поскольку она переориентирует свои оборонные расходы на закупку техники европейского производства.

 

Что известно о FCAS

FCAS - это инновационный европейский боевой комплекс, разрабатываемый компаниями Dassault Aviation, Airbus и Indra Sistemas. Компонентами FCAS будут дистанционно управляемые транспортные средства, а также истребитель нового поколения, который, возможно, заменит французский Rafale и немецкий Typhoon.

Испытательный полет демонстрационного образца ожидается примерно в 2027 году, а ввод в эксплуатацию - в следующие 10 лет. По данным Airbus, первый испытательный полет истребителя FCAS вместе с роем беспилотников запланирован на 2028 или 2029 год.

