Германия, Франция и Испания возобновят разработку истребителя будущего: подробности

В Министерстве обороны Германии заявили, что члены правительств должны исследовать все сложности в совместном проекте и разработать пути их решения.

"Мы все объединимся, и национальные интересы должны быть отложены в сторону. Очевидно, что мы обречены на успех, нам нужен этот проект", - заявил министр обороны Германии Борис Писториус в кулуарах встречи со своей испанской коллегой.

Ранее сообщалось, что Берлин обвиняет французскую промышленность в блокировании следующего этапа разработки программы FCAS, стоимость которой оценивается в более чем 100 млрд евро.

При этом Берлин и Париж расходятся во мнениях относительно состава консорциума. Франция заявила Германии, что хочет получить около 80% доли в проекте FCAS.

По словам источников в оборонном ведомстве, эти разногласия могут поставить под угрозу запуск второго этапа, а именно разработку демонстрационных образцов, пригодных к полетам, который был запланирован на конец этого года.

Ранее в этом месяце Испания заявила, что больше не рассматривает вариант покупки истребителей F-35 американского производства и будет выбирать между Eurofighter и FCAS, поскольку она переориентирует свои оборонные расходы на закупку техники европейского производства.