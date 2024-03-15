Германия за два года восполнит запасы Taurus в случае передачи ракет Украине, - FT

По данным FT, в настоящее время производственные линии простаивают. Последний раз они работали в 2019 году, когда был получен заказ от Южной Кореи. Заводы, расположенные в немецком городе Шробенхаузен, занимаются лишь ремонтом проданных ракет. Каждая ракета стоит около 1,5 млн евро, в зависимости от размера заказа.

По подсчетам научного сотрудника Университета Осло Фабиана Хоффмана, занимающегося исследованиями в сфере ракетных технологий, в арсенале Бундесвера сейчас примерно 600 ракет Taurus, при этом лишь половина из них в рабочем состоянии.

Ранее директор Taurus Systems Йоахим Кнопф заявлял, что производство ракет может быть быстро возобновлено в случае получения заказа

По мнению аналитиков, восполнение арсенала Taurus займет около двух лет. Производство крылатых ракет "не получится в одночасье - производственная цепочка должна будет увеличить выпуск или возобновить производство деталей, но все это требует времени", заявил эксперт Международного института стратегических исследований Дуглас Барри.

Ракеты для Украины

В настоящее время идут дискуссии о передаче Украине немецких ракет Taurus, способных уничтожать цели на расстоянии до 500 км. Берлин пока выступает против, но Украина и союзники призывают канцлера Германии Олафа Шольца принять решение.

Партнеры Олафа Шольца по правительственной коалиции подталкивают канцлера Германии отказаться от своего противодействия передаче крылатых ракет большой дальности Taurus Украине.

Подробнее о том, получит ли Украина немецкие дальнобойные ракеты, читайте в материале РБК-Украина.