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Германия разрешила Израилю применять ударные дроны Heron против боевиков ХАМАС

Фото: Германия разрешила Израилю применять ударные дроны Heron (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Германия разрешила армии Израиля использовать два ударные беспилотника Heron TP для нанесения ударов по боевикам группировки ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ранее Германия арендовала пять таких дронов у израильского производителя оружия IAI, причем два из них все еще находятся в Израиле для обучения группы пилотов.

По данным издания, министр обороны Германии Борис Писториус в среду одобрил просьбу Израиля об использовании дронов. После ударов боевиков ХАМАС 16 немецких пилотов, которые проходили обучение пилотированию беспилотников, вернулись домой.

Источник в министерстве обороны Германии также отметил, что Израиль отправил запрос на передачу бронежилетов, медицинского оборудования, а также на лечение раненых в немецких больницах.

Нападение ХАМАС на Израиль

Боевики ХАМАС 7 октября атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Они захватили заложников, убили несколько сот гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты. Уже к вечеру израильская армия вернула себе контроль над большей частью территорий.

После Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". В первые два дня после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в Секторе Газы. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

 

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