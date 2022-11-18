В Индии согласились поддержать энергетический сектор Украины

В Индии согласились поддержать украинский энергетический сектор, страдающий в результате регулярных обстрелов со стороны России.

Об этом заявляет РБК-Украина , ссылаясь на Правительственный портал .

Так, министр энергетики Украины Герман Галущенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Украине Харшем Кумаром Джейном. Галущенко рассказал о состоянии украинской энергетической инфраструктуры после обстрелов, а также об ограничении энергоснабжения для большого количества потребителей. Министр подчеркнул, что энергетические компании прилагают чрезвычайные усилия для возобновления электроснабжения.

"До зимы остались считанные дни, и нам необходимо как можно скорее восстановить цепи поставки электроэнергии. Слово "срочно" слишком слабое, чтобы описать насколько безотлагательно мы должны это сделать", - отметил Галущенко.

В свою очередь Харш Кумар Джейн заверил украинскую сторону в полной поддержке и готовности оказать необходимую помощь.