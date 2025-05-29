Германия боится промахов Taurus? Эксперт объяснил задержку с ракетами

Эксперт отметил, что сейчас война в Украине значительно изменилась. В частности, Украина имеет опыт применения ракет Storm Shadow.

"Есть какие-то технические новинки, которые могли пройти модернизацию, в том числе с помощью украинских инженеров. А Taurus приходят, они подготовлены к той войне, которой в Украине уже нет и Россия готова к этому. Системы РЭБ, опыт перехвата, ATACMS все уже видели. Они (россияне - ред.) же знают, изучают. Они же тоже модернизируются", - говорит Загородний.

По его мнению, Германия может передать Украине разобранные Taurus.

"Условно говоря, разобрать Taurus и если, что мы не виноваты - это украинцы там что-то наколамутили там. Ну это тоже в принципе процесс, отход от того, чтобы напрямую передать" - сказал он.