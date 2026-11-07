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Германия больше не может поставлять Украине дополнительные системы Patriot, - Писториус

17:07 07.11.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Борис Писториус, глава Минобороны Германии (Getty Images)

Возможности Германии по поставкам Украине систем ПВО Patriot на данный момент исчерпаны.

Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus Online.

По словам министра, Берлин уже передал Украине несколько систем противовоздушной обороны Patriot и ракеты к ним. Однако сейчас Писториус исключает возможность дальнейших поставок.

"Все, что мы передадим сейчас, пока не будет компенсировано. Это создаст пробелы в наших оборонных возможностях, за которые мы не можем нести ответственность... Мы не можем сделать больше на данном этапе", - подчеркнул глава Минобороны ФРГ.

Он также отметил, что теперь другие страны должны активнее участвовать в усилении защите Украины от российских атак.

Писториус добавил, что этот вопрос будет одним из ключевых в повестке дня заседания Контактной группы по обороне Украины, которое состоится в середине ноября.

По мнению немецкого министра, несмотря на российские авиаудары зимой, Москва не сможет переломить ход войны в свою пользу.

Он обратил внимание на то, что на поле боя российские войска фактически не продвигаются вперед. Более того, армия РФ продолжает нести огромные потери в живой силе.

"На фронте российские вооруженные силы не достигают никакого прогресса. Потери огромны - от 30 000 до 40 000 солдат в месяц", - напомнил Писториус.

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