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Германия анонсировала пакет военной помощи Украине на 1 млрд евро

Фото: Борис Писториус, министр обороны Германии (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине в 1 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, которое приводит Spiegel.

"Германия поставит Украине дополнительные вооружения и технику на миллиард евро", – говорится в заявлении министра.

По его словам, благодаря этому "весеннему пакету" общий объем германской военной помощи с начала войны вырос до 3,3 млрд евро.

Однако об отдельных поставках, о которых он упомянул, уже было объявлено ранее. В них входит ЗРК Patriot, еще семь зенитных установок Gepard и один ЗРК IRIS-T SLM с дополнительными управляемыми ракетами.

Писторус отметил, что Германия не откажется от поддержки Украины. Противовоздушную оборону он назвал приоритетом номер один для страны.

Напомним, что Германия готова ускорить продвижение по танкам Leopard 2, если будет соответствующие договоренности с союзниками. Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал пересмотреть запасы танков страны.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пообещал Украине дальнейшую военную поддержку и предупредил нового министра обороны, что вооруженные силы Германии должны снова стать способными защищать страну.

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