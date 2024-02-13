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Германия с 2024 года существенно повышает траты на оборону, - Шольц

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Германия в 2024 году впервые достигнет цели НАТО по тратам 2% от ВВП на оборону. Такой стратегии правительство страны будет придерживаться и в дальнейшем.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на N-TV.

"Германия в этом году потратит 2% от своего ВВП на цели НАТО и будет делать это все время", - заявил Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Берлине.

По его словам, сейчас Германия располагает средствами из специального фонда на оборону объемом 100 млрд евро, который уже освоен на 80%. При этом немецкие вооруженные силы уже сейчас способны осуществлять заказы со сроком исполнения в конце 2020-х и 2030-х годов.

"Германия точно будет иметь самые большие расходы на оборону в Европе", - добавил канцлер Германии.

Помощь Украине от Германии

Германия является одним из основных союзников Украины после начала полномасштабного вторжения россиян.

Берлин уже передал украинским военным зенитные ракетные комплексы Patriot и IRIS-T, танки Leopard 2, боевые машины пехоты Marder и много другой техники.

31 января Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли ракеты для ПВО, вездеходы и бронетранспортеры.

Помимо этого, министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заверил Украину в дальнейшей помощи и сотрудничестве в области здравоохранения.

 

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Олаф ШольцНАТО