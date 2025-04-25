Никудышный переговорщик: эксперт объяснил, почему Уиткофф не добьется успеха в Кремле

Возлагать надежды на переговоры в Москве с участием Стива Уиткоффа не стоит, поскольку тот уже зарекомендовал себя как неудачный переговорщик.

По его словам, Уиткофф провалил переговоры по Ближнему Востоку и Ирану, что отмечают как в Израиле, так и в США.

"Он сделал абсолютно медвежью услугу по переговорам с Ираном, по ядерной сделке, и об этом пишут сегодня и в Израиле, и в Соединенных Штатах и так далее. Ожидать от него результата в Кремле, особенно положительного для Украины, - это себе дороже называется", - отметил дипломат.

Особую критику вызвала поездка Уиткоффа в Москву, после которой он, по словам эксперта, озвучивал идеи о передаче Украине трех или четырех регионов. Эксперт подчеркнул, что переговорщика "обрабатывали" более четырех часов в духе КГБ-ФСБ, и результат этой обработки был очевиден - в Вашингтоне и Париже он транслировал кремлевские месседжи.

"Создается впечатление, будто ему "вставили чип" с загруженными файлами из Кремля", - сказал эксперт.

Он добавил, что каждый его визит в Москву заканчивается возвращением с очередной "миной" для переговорного процесса.

По его мнению, деятельность Уиткоффа является потенциально опасной для позиций как Киева, так и Вашингтона. Эксперт также предположил, что переговорщика используют для манипуляций, в частности в отношении Дональда Трампа, и призвал либо добиться его устранения, либо по крайней мере донести до него, что он является объектом влияния.

"С моей точки зрения, глядя на результаты этой встречи, уместно было бы, если они не хотят откровенно требовать его (Уиткоффа - ред.) устранения, то хотя бы объяснить на пальцах, что им манипулируют, если он не поддается и не выполняет роль такого манипулятора. И это видно, что после каждого из визитов в Москву в Вашингтон приезжает совсем другой Уиткофф.", - подытожил Бессмертный.

Заявления Уиткоффа

Недавно спецпосланник США Стив Уиткофф посетил Россию, где встретился с послом РФ по вопросам инвестиций Кириллом Дмитриевым, а после этого провел почти пятичасовые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

На фоне этих событий Reuters сообщило, что, по мнению Уиткоффа, самый быстрый путь к миру в Украине заключается в передаче России прав собственности на четыре восточных украинских региона. Эту позицию он также озвучил президенту США Дональду Трампу.

Затем Уиткофф снова заявил, что "ключом" к завершению войны в Украине являются так называемые "пять территорий".

"Это мирное соглашение касается так называемых пяти территорий, но в нем есть гораздо больше. Есть протоколы безопасности, есть статья 5 НАТО, много деталей. Это сложная ситуация, которая коренится в некоторых реальных проблемных вещах, происходящих между двумя странами... Я думаю, что мы можем оказаться на пороге чего-то очень, очень важного для мира в целом", - заявил он.