RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ніхто не заперечує. ЄС підтримає статус кандидата для України, - Bloomberg

Фото: президент Володимир Зеленський і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Країни ЄС мають намір надати Україні статус кандидата на вступ 23-24 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що на зустрічі послів ЄС 20 Червня ніхто не заперечував проти цього кроку.

Саміт лідерів країн ЄС має відбутися 23-24 червня. Там, як очікується, і буде оголошено про рішення, повідомляють джерела видання..

Після отримання статусу кандидата на вступ до ЄС Україна має виконати ряд умов для відповідності всім вимогам на вступ до союзу:

  • законодавчо закріпити процедуру призначення суддів до Верховного суду,
  • посилити боротьбу з корупцією,
  • прийняти закони з боротьби з відмиванням грошей і олігархією,
  • виключити заангажованість ЗМІ, привівши своє законодавство в цій сфері до європейських норм,
  • завершити правові реформи з прав національних меншин.

Блок також має намір підтримати думку Єврокомісії про надання статусу кандидата Молдові, а також Грузії, якщо вона спочатку виконає певні додаткові умови.

Як очікується, в четвер увечері глави держав і урядів, які зустрінуться на саміті в Брюсселі, офіційно одностайно заявлять, що Україна отримує статус кандидата на вступ до ЄС.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишин зазначила, що абсолютно всі країни-учасниці ЄС згодні дати Україні статус кандидата. За її словами, всередині Євросоюзу досягнуто консенсусу щодо України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Членство в ЄС