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Ніхто у цивілізованому світі не купить сталь, яку Росія вкрала з Маріуполя, - Липпа

Фото: ніхто у цивілізованому світі не купить сталь, яку Росія вкрала (gmk center)
Автор: Артем Горовенко

Сталь із маріупольських підприємств Азовсталь та ММК ім. Ілліча, яку росіяни вкрали у компанії "Метінвест", не купить ніхто у цивілізованому світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора підприємства "Каметсталь" Дмитра Липпа.

"На жаль, дійсно, окупанти відвантажують сталь з Азовсталі та ММК ім. Ілліча на територію російської федерації. Ми теж отримуємо з Маріуполя таку інформацію. Ми з колегами кажемо, що краще б ця сталь була поганої якості, щоб вони не могли нею скористатися", - каже він.

Липпа запевнив: компанія "Метінвест" готується до юридичних позовів не тільки щодо вкраденої продукції, але й щодо активів, які було втрачено у результаті бойових дій. Що ж стосується викраденої сталі - то Росія не зможе її продати ніде у цивілізованому світі.

"Сталь використовується для у будівництві та машинобудуванні. Нормальні, цивілізовані клієнти не ризикнуть купувати сумнівну сталь, яка невідомим чином з’явилася на ринку. Тому 100% ця сталь не потрапить до нормальних країн - можливо, вона буде використана в Росії", - резюмував він.

Як відомо, російські мародери у Маріуполі частково розблокували порт і почали завантажувати кораблі вкраденою на підприємствах металопродукцією.

За інформацією директора ДП "Маріупольський морський торговельний порт" Ігоря Барського, станом на 23 лютого на території порту знаходилося близько 200 тис. тонн металу та чавуну, вартість яких сягає 170 млн дол.

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Російська ФедераціяАзовсталь