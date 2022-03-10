Ніхто не відправить на фронт непідготовлених людей, - Резніков

Зокрема, усім чоловікам потрібно бути на зв'язку зі своїми військкоматами, але відправляти на фронт усіх підряд Міноборони не збирається.

Міністр оборони Олексій Резніков закликає усіх військовозобов'язаних чоловіків не намагатися виїхати з країни та повідомляти місцеві центри комплектації про своє місцеперебування.

"Ніхто не буде забирати непідготовлених людей до армії й відправляти на фронт. У цьому немає жодного сенсу! Наша армія зупиняє більш численного ворога завдяки тому, що вона вмотивована, краще навчена та озброєна", - сказав Резніков.