Ніхто не відпочиває. У Київській ОВА розповіли, як реагують на загрозу з Білорусі

"Ми активно зміцнюємо наш північний кордон. З нашого боку триває постійна робота з військовими щодо посилення оборони Київської області. Декілька разів я також виїжджав на перевірки північної частини нашої області. Там готуються рубежі, позиції, проводяться інженерні роботи, будуємо оборонні споруди", - сказав він.

Кулеба зазначив, що на півночі Київської області постійно перебувають українські військові, вони несуть чергування у цілодобовому режимі. Також проводяться тренування.

"Тобто ніхто не відпочиває. Усі мають бути готові 24/7 для того, щоб відбити потенційний напад. Можу сказати, що зараз оборона області точно зовсім на іншому рівні. Незалежно від того, чи є в інформаційному просторі повідомлення про можливий напад на півночі чи ні, наше завдання - будь-якої миті бути готовими до того, що потенційна загроза у нас там є", - додав очільник ОВА.

Детальніше про ймовірність нападу на північні області з боку Білорусі ви зможете прочитати в матеріалі РБК-Україна, який вийде 23 червня.