RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ніхто не відпочиває. У Київській ОВА розповіли, як реагують на загрозу з Білорусі

Фото: Олексій Кулеба, голова Київської ОВА (facebook.com/oleksyikuleba)
Автор: Уляна Безпалько

Київська область реагує на загрози нападу з боку Білорусі. Ведеться активна робота по укріпленню північного кордону.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів глава Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Ми активно зміцнюємо наш північний кордон. З нашого боку триває постійна робота з військовими щодо посилення оборони Київської області. Декілька разів я також виїжджав на перевірки північної частини нашої області. Там готуються рубежі, позиції, проводяться інженерні роботи, будуємо оборонні споруди", - сказав він.

Кулеба зазначив, що на півночі Київської області постійно перебувають українські військові, вони несуть чергування у цілодобовому режимі. Також проводяться тренування.

"Тобто ніхто не відпочиває. Усі мають бути готові 24/7 для того, щоб відбити потенційний напад. Можу сказати, що зараз оборона області точно зовсім на іншому рівні. Незалежно від того, чи є в інформаційному просторі повідомлення про можливий напад на півночі чи ні, наше завдання - будь-якої миті бути готовими до того, що потенційна загроза у нас там є", - додав очільник ОВА.

Детальніше про ймовірність нападу на північні області з боку Білорусі ви зможете прочитати в матеріалі РБК-Україна, який вийде 23 червня.

Нагадаємо, білоруські ЗМІ повідомили, що армія Білорусі риє окопи на кордоні з Україною та країнами ЄС, а також облаштовує вогневі позиції.

Крім того, глава української розвідки розповів, чи є сьогодні загроза нападу на Україну з Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьКиївська областьВійна Росії проти України