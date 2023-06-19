В Никопольском районе частично сменят комендантский час. Каких общин касается

По его словам, продление комендантского часа связано с продолжением падения уровня воды Каховского водохранилища. В некоторых населённых пунктах продолжительность комендантского часа будет с 22.00 до 04.00 на следующий день.

Речь идет о следующих общинах:

Никопольская городская территориальная община;

Марганецкая городская территориальная громада;

Червоногригорьевская поселковая территориальная громада (за исключением Дмитровского старостинского округа);

Покровская сельская территориальная громада (за исключением Новософиевского старостинского округа);

Вышетарасовский старостинский округ Мировской сельской территориальной громады.

"В пределах других территорий комендантский час остается без изменений - с 23.00 до 04.00 на следующий день", - написал Евтушенко.

Речь идет о следующих общинах:

Томаковская поселковая территориальная громада;

Дмитровский старостинский округ Червоногригорьевской поселковой территориальной громады;

Новософиевский старостинский старостинский округ Покровской сельской территориальной громады;

Мировская сельская территориальная община (за исключением Вышетарасовского старостинского округа);

Першотравневская сельская территориальная громада.

Обстрелы Никополя и Днепропетровской области

Российские захватчики обстреливают Днепропетровскую область ежедневно, и во вражеские удары чаще всего попадает Никопольский район и сам город, находящийся по другую сторону реки Днепр.

Сам Никополь расположен в 48 км от Запорожья и 63 км от Кривого Рога. Является четвертым по численности населения городом Днепропетровской области.

Оккупанты для ударов по Никополю активно используют тяжелую артиллерию. В результате таких атак в городе нередко разрушаются и повреждаются дома, газопроводы и ЛЭП, иногда гибнут люди.

Так, ранее, 16 июня, в результате российских обстрелов в Никополе погиб один человек, еще один получил ранения.

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