В Никополе погиб человек, получивший ранения от обстрела в воскресенье

Во вторник, 25 октября, в Никополе (Днепропетровская область) погиб человек, получивший ранения во время прошлого обстрела города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Никопольского РВА Евгения Евтушенко.

"Сегодня город Никополь получил очередное печальное известие - от осколочного ранения скончался Андрей Викторович Журавлев. Он был одним из попавших под утренний вражеский обстрел в минувшее воскресенье. Врачи боролись за его жизнь, но травма была тяжелой", - заявил Евтушенко.

Глава РВА сообщил, что это 29 житель района, погибшего от рук российских оккупантов с начала обстрелов. Также оккупанты нанесли обстрел одного из сел Мировской общины.

"Разрушения незначительны. Предварительно - люди не пострадали", - добавил Евтушенко.