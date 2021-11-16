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У Нікополі завершують будівництво першого спорткомплексу з басейном

Автор: Наталія Гурковська

У місті Нікополь Дніпропетровської області завершується будівництво «з нуля» першого у місті спортивного комплексу з басейном. Його зводять у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОДА.

"Продовжуємо розвивати на Дніпропетровщині спортивну інфраструктуру. Оновлюємо пришкільні стадіони. Модернізуємо дві великі арени у Кривому Розі. Будуємо одразу три нові басейни. Один з них - у Нікополі", - розповів перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.

Спорткомплекс зводять поблизу центрального міського парку. Як зазначається, підрядники звітують про майже 90% готовності об’єкту. В середньому там працюють у дві зміни понад 70 будівельників.

Зараз у розпалі внутрішнє оздоблення, також завершується монтаж енергоефективного вентильованого фасаду будівлі. Територію навколо майже закінчили викладати тротуарною плиткою та підготували місця під зелені насадження.

У спорткомплексі працюватимуть два басейни: для дорослих відвідувачів - великий 25-метровий, для дітей - вдвічі менший.

"Буде модернова яскрава будівля. Повністю пристосована для людей з інвалідністю. На вході передбачений пандус і тактильна плитка, спеціальні покажчики шрифтом Брайля. В обох басейнах - підйомники", - розповів гендиректор підрядної компанії Сергій Гавриленко.

Спорткомплекс оснастять "розумним" обладнанням. Системи опалення, вентиляції та очистки води будуть об’єднані в єдиний центр. Це дозволить підтримувати комфортний мікроклімат всередині. Ультрафіолетовий фільтр дезінфікуватиме воду.

Басейн зможе вмістити понад 100 відвідувачів. Для вболівальників встановлять трибуни на 50 місць.

Як повідомлялося, напередодні у Дніпропетровській області вперше за 40 років повністю відремонтували трасу на Нікополь.

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Велике будівництво