У Нікополі поліцейський вимагав хабар за не відкриття кримінальної справи

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру заступнику начальника Дніпропетровського відділення поліції Нікополя Дніпропетровської області за вимагання хабара в розмірі 1,5 тисячі доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГБР.

Повідомляється, що поліцейський у разі відмови від давання хабара погрожував дівчині відкриттям кримінальної справи за збут наркотиків.

"Поліцейський вилучив у 22-річної дівчини автомобіль, який вона нещодавно придбала. При поверненні транспортного засобу він вимагав 1500 доларів США. В іншому випадку поліцейський обіцяв залучити потерпілу до кримінальної відповідальності за збут наркотичних речовин", - повідомили в ГБР.

Поліцейському повідомили про підозру у ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. На даний момент вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Києві затримали одного з керівників держустанови Міністерства культури, молоді та спорту України та секретаря комісії структурного підрозділу Державної служби морського та річкового транспорту України на хабарі у 150 тисяч гривень.

Також повідомлялося, що в Кіровоградській області затримали голову однієї з сільських рад на вимаганні 100 тисяч гривень за передачу земельної ділянки в оренду.