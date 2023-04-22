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Некому летать? Парад в Москве уже во второй раз может пройти без авиации

Фото: парад в Москве в этом году также может пройти без авиации (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Москве рассматривают вариант проведения парада на 9 мая без пролета авиации. Это якобы связано с "нежеланием отвлекать" оккупантов от войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российский Telegram-канал Baza.

"Организаторы парада Победы рассматривают вариант, когда он пройдет без его воздушной части", - говорится в сообщении.

Отмечено, что этот вариант якобы "рассматривается достаточно серьезно", однако окончательное решение по вопросу еще не принято.

"Один из источников предположил, что это связано с тем, что "пилотов и технику не хотят отвлекать от выполнения боевых задач в зоне "СВО", - пишет Telegram-канал.

Напомним, что в прошлом году Москве также отказались от авиации во время парада. Тогда это объяснили якобы "плохими погодными условиями".

Следует отметить, что в ряде граничащих с Украиной регионов РФ и оккупированном Крыму решили не проводить военные парады на 9 мая.

При этом в Москве решили отказаться от проведения парада на 1 мая из-за якобы "повышенного уровня террористической опасности".

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