RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Никогда не чувствовал такого". Топ-теннисист признался в любви к экс-второй ракетке мира

Фото: Стефанос Циципас полюбил представительницу женского тура (facebook.com/StefTsitsipas)
Автор: Антон Федорцив

Глубину нежных чувств к испанской теннисистке Пауле Бадосе заявил представитель топ-5 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов Стефанос Циципас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

24-летний теннисист подтвердил отношения с испанкой. По его словам, они с Бадосой – родственные души. Грек уверен, что наконец отыскал свою вторую половинку.

"В моей жизни было много женщин. И я могу уверенно заявить, что никогда не испытывал такого влечения, не видел столько прекрасного и не испытывал такого интереса к одной. Я рассказал об этом Пауле, а она ответила взаимностью и осчастливила меня", – заявил Циципас.

Греческий теннисист выразил сомнение, что много люди имеют такую духовную связь с кем-то. По его убеждению, вера о счастье на другом конце света напрасна. "Иногда оно находится прямо перед тобой", – добавил Циципас.

Теперь грек может похвастаться более успешной профессиональной карьерой. Он завоевал 9 титулов, доходил до финалов Australian Open и Ролан Гарроса, а также триумфовал на ATP Finals в 2019 году. Бадоса же выиграла 3 трофея и никогда не играла в финалах Grand Slam.

К слову, белоруска Соболенко пожаловалась из-за собственного положения в результате войны РФ против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис