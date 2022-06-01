По Миколаїву б'ють з артилерії, у місті лунають вибухи

Російські війська відкрили вогонь з артилерійських систем по Миколаїву. Містян просять залишатися в укриттях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколіїва Олександра Сєнкевича.
"Миколаїв. Артилерійський обстріл - 14:45. У місті лунають вибухи! Прошу всіх бути максимально обережними! Тримайтесь подалі від вікон!", - написав міський голова Миколаїва.
Нагадаємо, російська армія у понеділок, 30 травня, знову обстріляла Миколаїв. Ворожі сили застосували артилерію.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.