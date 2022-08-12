Над Миколаївською областю збили російську ракету

Після завершення повітряної тривоги у Миколаївській області, влада відрапортувала про збиття ворожої ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
За словами очільника області, силам протиповітряної оборони вдалося збити російську ракету над Доманівкою.
Раніше в області тривала повітряна тривога. На теперішній момент про жертви та руйнування внаслідок падіння залишків ракети не повідомлялось.
Нагадаємо, що раніше Україна збила російських ракет на 26 мільйонів доларів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.