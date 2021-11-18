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На Миколаївщині ввели комендантську годину для неповнолітніх: що заборонено дітям

Автор: Іванна Шовкун

У Першотравневій міській територіальній громаді Миколаївської області запровадили комендантську годину для дітей віком до 18 років. Таке рішення прийняли, щоб убезпечити життя неповнолітніх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Першотравневої міськради.

Тепер дітям в осінньо-зимовий період заборонено без супроводу батьків відвідувати розважальні заклади та заклади громадського харчування після 21:00. У весняно-літній період заборона зрушується на одну годину – після 22:00.

Правила для неповнолітніх:

заборонено відвідування закладів громадського харчування та до розважальних закладів територіального товариства після 21:00 (вересень – лютий включно) та після 22:00 (березень – серпень включно);
інтернет-кафе, комп'ютерних клубів, читального залу міської бібліотеки під час навчального процесу протягом навчального року з 8:00 до 14:00 години.
Зазначається, що керівники магазинів та закладів громадського харчування мають право вимагати з 22.00 до 06.00 у відвідувачів документи, що засвідчують особу.

Нагадаємо, уряд Ірландії на тлі ризику чотириразового збільшення кількості COVID-пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії запровадив "комендатську годину" для нічних закладів.

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Комендантська година