У Миколаївській області зіткнулися дві фури, є загиблі

В результаті ДТП загинуло 3 людини

В Николаевской области сегодня, 2 марта, около 1:45 на автодороге "Киев - Одесса" вблизи села Куриные Лозы Кривоозерского района произошло столкновение двух грузовиков, что привело к гибели 3 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу Нацполиции.

Правоохранителями было установлено, что водитель грузового автомобиля Mercedes, который направлялся в сторону Одессы, не выбрал безопасную скорость и не оценил дорожную обстановку и, потеряв управление, столкнулся с грузовым автомобилем DAF, который двигался в попутном направлении по смежной полосе.

"В результате столкновения грузовиков водитель Mercedes и двое его пассажиров погибли на месте происшествия. Данные погибших устанавливаются. 44-летний водитель DAF не пострадал", - сообщили в Нацполіції.

Событие было квалифицировано по признакам ч. 3 ст. 286 УКУ (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, приведшее к гибели людей). Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня, 2 марта, в Киеве ночью автомобиль насмерть сбил пешехода. Инцидент произошел около полуночи, в результате аварии погиб пешеход, а водитель-участник ДТП с места происшествия скрылся, по данным полиции, автомобиль двигался по проспекту со стороны улицы Полковника Потехина в направлении улицы Героев Обороны, а пешеход переходил дорогу справа налево по ходу движения машины.