У Миколаївській області зіткнулися дві фури, є загиблі

Фото: місце ДТП (mk.npu.gov.ua)

В результаті ДТП загинуло 3 людини

В Миколаївській області сьогодні, 2 березня, близько 1:45 на автодорозі "Київ - Одеса" поблизу села Курячі Лози Кривоозерського району сталось зіткнення двох вантажівок, що привело до гибелі 3 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Правоохоронцями було встановлено, що водій вантажного автомобіля Mercedes, який прямував у бік Одеси, не обрав безпечної швидкості й не оцінив дорожню обстановку та втративши керування зіткнувся з вантажним автомобілем DAF, що рухався у попутному напрямку у суміжній смузі.

"Внаслідок зіткнення вантажівок водій Mercedes та двоє його пасажирів загинули на місці події. Дані загиблих встановлюються. 44-річний водій DAF не постраждав", - повідомили в Нацполіції.

Подія була кваліфікована за ознаками ч. 3 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі людей). Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 2 березня, у Києві вночі автомобіль насмерть збив пішохода. Інцидент стався близько опівночі, в результаті аварії загинув пішохід, а водій-учасник ДТП з місця пригоди втік, за даними поліції, автомобіль рухався по проспекту з боку вулиці Полковника Потєхіна в напрямку вулиці Героїв Оборони, а пішохід переходив дорогу справа наліво по ходу руху машини.