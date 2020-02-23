У Миколаївській області зіткнулися маршрутка та вантажівка, є постраждалі

У Миколаївській області ввечері 22 лютого на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та маршрутки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

За даними правоохоронців, близько 18:30 сталося зіткнення вантажівки DAF з цистерною та маршрутного мікроавтобусу, що рухалися у зустрічному напрямку. У мікроавтобусі перебували 12 пасажирів та водій.

Зазначається, що в результаті аварії постраждало 8 пасажирів, а також водії вантажівки та мікроавтобуса. Постраждалих з різними тілесними ушкодженнями доправили в лікарню Миколаєва.

Правоохоронці кваліфікували подію за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Причини та обставини інциденту наразі встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на півночі американського штату Каліфорнія перекинувся автобус. В результаті аварії загинули 3 пасажири, ще 18 постраждали. ДТП призвела до значних перебоїв з рухом на автомагістралі.

Також РБК-Україна писало, що на автодорозі Київ-Одеса внаслідок ДТП з автобусом постраждали майже 20 осіб. Аварія сталася за участю рейсового автобуса "Одеса-Київ" та вантажівки Volvo. В автобусі на момент аварії перебувало 39 пасажирів та двоє водіїв.