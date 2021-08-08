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У Миколаївській області рятувальники знищили 406 артснарядів

Автор: РБК-Україна

У Миколаївській області рятувальники знищили 406 артснарядів. Вибухонебезпечні знахідки були виявлені при технічному обстеженні території в Первомайському районі смт. Врадіївка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"6 серпня, шляхом контрольованого підриву, піротехнічною групою аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України в Миколаївській області знищено 406 артснарядів", - йдеться в повідомленні.

Протягом 3-6 серпня піротехніки обстежили 7,4 га місцевості та вилучили 396 артснарядів калібром 45 мм та 10 - калібру 76 мм.

Раніше ми повідомляли, що у Миколаївській області в селищі знайшли 500 снарядів часів минулих воєн.

Також біля курортного селища в Одеській області в морі знайшли затонуле судно зі снарядами.

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