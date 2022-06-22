У Миколаївській області дозволили не дотримуватися комендантської години: про що мова

За його словами, розпорядження щодо їх роботи вже готово і буде опубліковано сьогодні.

"Двома словами. Фури можуть їздити під час комендантської години, для того, щоб вночі могли пересуватися. Тим паче переживаємо за тепловий режим, який поки що вводитися не буде. Ваговий режим теж не працює в області через військові дії, скажімо так", - пояснює Кім.

Він також повідомив, що великогабаритна спецтехніка може переміщатися без дозволів, тому що наразі не працюють реєстри через війну і підприємці таким чином просто не можуть отримати дозвіл.

"Тому я додатково письмово надам інформацію, щоб був зрозумілий механізм. Якщо коротко, він полягає в наступному - у світлий час доби можна пересуватися без дозволів із супроводом двох своїх машин на "аварійці", - розповів Кім.

При цьому він наголосив, це правило також стосуватиметься і пересування людей та техніки у комендантську годину, які залучені до збору урожаю чи посівної обробки за погодженням районних військових адміністрацій.

"Звертайтеся за цим питанням саме до РВА", - закликав очільник області.

Крім того, він додав, що будуть і винятки, які опрацьовуватимуться в особистому порядку.

Нагадаємо, що з 20 травня на території Миколаївської області комендантська година триває з 22:00 до 06:00.

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