У Миколаївській області закликали депутатів запобігти екологічній катастрофі через МГЗ

Через безвідповідальність керівництва Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ) область і все українське Причорномор'я може стати територією екологічного лиха, новою зоною відчуження.

У зверненні повідомляється, що завод залишає свої виробничі відходи - червоний шлам - під відкритим небом, на відкритих шламосховищах. Кількість цих відходів досягає 47 млн ​​тонн. З шламосховищ регулярно відбувається розпорошення сухого червоного шламу. Йде постійне забруднення Бузького лиману, який відноситься до акваторії Чорного моря, отруйними сполуками.

Автори наводять результати дослідження, проведеного Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, яке офіційно встановило: червоний шлам містить сполуки хрому, міді, цинку, селену, кадмію, миш'яку, свинцю та інші шкідливі речовини.

"Токсичні відходи утворюються в результаті обробки імпортної руди, але вони не вивозяться, не використовується, а накопичуються під відкритим небом. Такі дії ТОВ" Миколаївський глиноземний завод" грубо порушують українське законодавство і норми міжнародних конвенцій та угод, учасником яких є Україна. Але це і не дивно, з огляду на те, що власником заводу є російський олігарх Олег Дерипаска, який взагалі знаходиться під санкціями в Україні", - йдеться в зверненні.

Жителі області також скаржаться, що поховання червоного шламу негативно впливають на стан людей, природи, навколишнього середовища в цілому. За інформацією управління охорони здоров'я області, за останні п'ять років серед жителів Миколаєва, які проживають в районі МГЗ, істотно зросла кількість випадків захворювань дихальних органів. У зоні сховищ у людей відзначається зростання рівня онкологічних захворювань.

"У той же час зростає небезпека катастрофічної аварії, яка може завдати шкоди всім жителям Причорномор'я. Вже переповнене сховище № 1, в якому накопичувалися відходи протягом тридцяти років, стрімко наповнюється друге сховище. За оцінками екологів, в разі аварії величезна площа землі на її місці помре на десятки років, червоні шлами потраплять спочатку в Бузький лиман, а потім в Чорне море. При цьому постраждають не тільки грунт в зоні охоплення, але і грунтові води. Надалі буде змінена екосистема і Чорного моря, що вплине не тільки на природу, але і на життя і здоров'я людей", - заявляють миколаївці.

Вони закликають депутатів виступити з вимогою до правоохоронних і центральних органів державної влади України припинити поховання "червоного шламу" без його переробки і зупинити протизаконну діяльність Миколаївського глиноземного заводу.