У Миколаївській області підписано 460 договорів на обслуговування внутрішньобудинкових мереж

Ілюстративне фото (УНІАН)

Відсутність регулярного технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж призводить до погіршення їх стану

З 1 травня 2019 року послуга з обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж стала ринковою. Тепер власники і балансоутримувачі можуть самостійно вибрати собі ліцензовану компанію, яка буде здійснювати обслуговування газових приладів і елементів системи газопостачання будинку. Про це повідомляє прес-служба "Миколаївгазу".

"З 2019 року відповідальність за стан газових мереж всередині будівель покладено на власників, ОСББ, чи управляючих. Це передбачено поруч законодавчих та нормативно-правових актів: Законом України "Про житлово-комунальні послуги", Наказами Міненерго №250 від 10 травня 2018г. і №190 від 27 липня 2018 р., Правилами безпеки систем газопостачання і Кодексом газорозподільних систем. На даний момент АТ "Миколаївгаз" підписало вже 214 тисяч актів балансового розмежування мереж (близько 60%): 120 тис. у Миколаївському відділенні, понад 37 тис. в Баштанському і майже 57 тис. у Вознесенському", - йдеться в повідомленні.

Однак, за словами прес-служби, набагато менше споживачів газу поспішають підписувати договори на технічне обслуговування. На даний момент вони підписані тільки з 460 споживачами.

"Починаючи з минулого року ми неодноразово зверталися до споживачів газу, керуючим органам місцевого самоврядування з роз'ясненнями про необхідність підписання актів та договорів, як того вимагає чинне законодавство. Низький рівень укладання договорів свідчить про те, що багато балансоутримувачі намагаються піти від відповідальності за стан мереж в будинку. І тим самим продовжують нехтувати своєю безпекою і безпекою своїх мешканців", - розповідає головний інженер АТ "Миколаївгаз" Олексій Рубський.

У прес-службі зазначили, що послуги з технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових систем входять обслуговування вимикаючих пристроїв, перевірка щільності з'єднань, випробування на щільність мереж, технічний огляд ввідного газопроводу, діагностика справність газових приладів і устаткування і т. п.

У компанії нагадують, що відсутність регулярного технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж призводить до погіршення їх стану. А це, в свою чергу, може призвести до непередбачених аварійних ситуацій і навіть нещасних випадків.

"Миколаївгаз" настійно рекомендує споживачам газу Миколаївської області як можна швидше врегулювати питання щодо укладення договорів, щоб увійти в опалювальний сезон безпечно і безаварійно.